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В Днепре мужчина случайно наткнулся на копов, когда возвращался с убийства

10:13, 09 ноября 2019
Происшествия
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Подозреваемого задержали / фото mukachevo.net

Об этом сообщает Информатор.

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По информации правоохранителей, во время ссоры 49-летний мужчина ударил ножом в живот своего 37-летнего друга. Пострадавший упал на землю и почти сразу умер. Нападающий забрал нож и ушел к себе домой. Однако на улице его встретили двое полицейских.

На место происшествия вызвали медиков, которые констатировали смерть 37-летнего мужчины. Полицейские задержали 49-летнего подозреваемого до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 8 ноября неизвестный устроил конфликт в трамвае, а когда его высадили – заблокировал движение транспорта.

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Теги: #полиция#Днепр#убийствопогода в Днепре