В Днепре мужчина случайно наткнулся на копов, когда возвращался с убийства

По информации полиции, мужчина во время ссоры смертельно ударил ножом в живот своего друга.

Вечером 8 ноября патрульные заметили странного мужчину, который шел вдоль дороги. Он разгуливал с окровавленным ножом.

Об этом сообщает Информатор.

Читайте такжеВ Одесской области столкнулись рыболовецкие суда: один рыбак погиб

По информации правоохранителей, во время ссоры 49-летний мужчина ударил ножом в живот своего 37-летнего друга. Пострадавший упал на землю и почти сразу умер. Нападающий забрал нож и ушел к себе домой. Однако на улице его встретили двое полицейских.

На место происшествия вызвали медиков, которые констатировали смерть 37-летнего мужчины. Полицейские задержали 49-летнего подозреваемого до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 8 ноября неизвестный устроил конфликт в трамвае, а когда его высадили – заблокировал движение транспорта.