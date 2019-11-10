Под Киевом пьяная женщина на Ford смяла на парковке пять автомобилей (фото)

Патрульные подозревают, что водитель села за руль после алкогольного опьянения.

В воскресенье, 10 ноября, в городе Боярка под Киевом произошло масштабное ДТП. Случилось оно не на оживленной дороге, а во дворе многоэтажного дома. Женщина за рулем Ford необычным образом освободила паркоместа, снеся с них 5 автомобилей.

Патрульные подозревают, что водитель села за руль после алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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ДТП случилось в 11:20 на улице Крещатик, 88. Автомобили владельцев стояли на размеченной парковке во дворе, когда в них влетел Ford. Часть машин развернуло, 5 транспортных средств получили повреждения. За рулем Ford была женщина с явными признаками алкогольного опьянения, но проходить тест на драгере она отказалась.

Женщину доставили в медицинское учреждение, но и там она не захотела общаться с врачами и сдавать анализы. На нее составили админпротокол по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ford поместили на штрафплощадку.