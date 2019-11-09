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В Киеве машина полиции протаранила такси: пострадал ребенок

23:46, 09 ноября 2019
Происшествия
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Водитель такси от госпитализации отказался / фото: Вартові.Еспресо

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

По словам свидетелей, полицейский автомобиль марки Renault проезжал перекресток на красный сигнал светофора и протаранил в правый бок автомобиль такси Audi. От удара женщина полицейский вылетела из авто на дорогу. Врачи "скорой" госпитализировали ее и пассажиров такси - женщину с девочкой школьного возраста.

Водитель такси, несмотря на травму головы, от госпитализации отказался. Также от госпитализации отказался мужчина-полицейский, ему врачи оказали помощь на месте.

фото: Вартові.Еспресо
фото: Вартові.Еспресо

Как сообщал УНИАН, в результате ДТП с участием четырех автомобилей на Старообуховской трассе возле Козина на Киевщине пострадали четыре человека.

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Теги: #полиция#Киев#ДТПпогода в Киеве