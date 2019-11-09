В Харькове утром нашли три сожженные иномарки (фото)

Информация о событии зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В частном дворе одного из домов Харькова утром 9 ноября обнаружили три сожженные автомобили.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Читайте такжеНа Житомирщине легковушка влетела в КАМАЗ: трое погибших (фото)

На месте происшествия правоохранители обнаружили полностью уничтоженный огнем автомобиль «Volkswagen Passat», а также частично обгоревшие автомобили «Volkswagen Golf» и «BMW».

Вещественные доказательства, в частности растворители, изъято. Причины пожара устанавливаются.

Информация о событии зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 ноября патрульные заметили странного мужчину, который шел вдоль дороги. Он разгуливал с окровавленным ножом.