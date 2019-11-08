В Киеве затонула яхта (фото, видео)

В службе спасения отметили, что информации о пострадавших нет.

В Киеве между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом на Днепре затонула яхта.

Читайте такжеВ Черном море у берегов Турции затонуло судно с украинцами на борту (видео)Об этом сообщили в пресс-службе КАРС «Киевская служба спасения».

Отмечается, что информация о происшествии поступила в пятницу, 8 ноября, около 09:30.

«В настоящее время спасатели поднимают со дна затонувшее судно. Информации о пострадавших нет, подробности происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.

На Facebook-странице dtp.kiev.ua отмечается, что в момент аварии на яхте находились трое мужчин.

«Все, кто находился на борту судна, выжили и даже самостоятельно выплыли… Ребята сообщили, что наткнулись на буй. Однако, их состояние было неадекватным. Предварительно, потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения», – отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту.