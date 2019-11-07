"Под кайфом" подумал, что с него смеются: студентка рассказала подробности стрельбы в общежитии Днепра

Инцидент произошел в коридоре общежития университета имени Гончара.

В Днепре студент открыл стрельбу в общежитии, решив, что с него смеются.

Об этом пишут Надзвичайні новости.

Отмечается, что инцидент произошел в коридоре общежития университета имени Гончара. Парень был «под кайфом»: «Заюзал 1,5 грамма "фена" и пошел в одежде в душ».

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«Мы на него не обратили никакого внимания, продолжали общаться и смеяться. Он, наверное, подумал, что мы с него смеемся, и прямо об этом спросил. Мы ответили, что ничего подобного в мыслях не было, что общаемся на свои темы. Он настаивал, что все же смеемся с него, и если не прекратим, то он выстрелит. Потом от нас отошел», – рассказала она.

По словам девушки, они продолжили беседу и внезапно услышали выстрелы. Студент вернулся и выстрелил девушке в голову.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 5 ноября в общежитии одного из вузов 19-летний студент выстрелил из пневматического пистолета в голову 17-летней первокурсницы, а потом ранил себя.