В Одессе вручили подозрение еще одной сотруднице отеля «Токио-Стар», в котором погибли 9 человек

Молодая женщина дежурила в отеле в ночь пожара на 17 августа.

В Одессе сообщено о подозрении в преступлении еще одной сотруднице отеля «Токио-Стар», в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сообщено о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности гражданке, которая фактически выполняла функции администратора в гостинице.

«30-летняя женщина также дежурила в ночную смену в момент пожара. Вместе с другими фигурантами ее подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, при выполнении возложенных на сотрудницу функций на рабочем месте – в помещении рецепции отеля – она должна была следить за работой пульта противопожарной сигнализации и при поступлении сигнала безотлагательно сообщать в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек. Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы и главному инженеру заочно сообщено о подозрении.

В октябре Приморский райсуд Одессы обязал правоохранителей расследовать обстоятельства гибели во время пожара 10-летней девочки. Соответствующий иск подал активист Николай Коваль, который предполагает, что отец ребенка, который выжил во время пожара, мог спасти жену и дочь, но по непонятной причине не сделал этого.