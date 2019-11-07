В Киеве "война" соседей из-за коммуналки закончилась стрельбой: новые подробности и видео

Подстреленный соседом-должником адвокат жив.

6 ноября поздно вечером житель Святошинского района Киева Алексей Берестецкий выстрелил в своего соседа адвоката Николая Бугаева из-за конфликта по коммуналке.

Журналистам "Страны" стало известно состояние раненого.

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Подстреленный соседом-должником адвокат жив, он находился в реанимации, но уже переведен оттуда. Он в сознании, ночью врачи сказали, что угрозы жизни нет. На данный момент для него ведется поиск 15 доноров крови, сообщает СМИ.

Также появилось видео произошедшего. Пострадавший пытался сбежать от стрелка, были слышны призывы поскорее вызвать медиков. Соседи кричали от ужаса.

Ранее сообщалось, что 6 ноября поздно вечером в Киеве в одном из жилых домов у жителей произошел конфликт с соседом. Мужчина в ответ открыл стрельбу по людям.