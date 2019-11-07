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В Ривне во двор экс-чиновника и депутата бросили гранату (фото)

10:42, 07 ноября 2019
Происшествия
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Неизвестный подбросил гранату во двор ночью / фото ГУ НП в Ривненской области

Как сообщил УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Антон Крук, в настоящее время во дворе дома работает следственно-оперативная группа.

Взрывом частично повреждены фасад здания, окна и входные двери / фото ГУ НП в Ривненской области

Установлено, что неизвестный бросил взрывной предмет во двор дома, принадлежащего 55-летнему жителю, частному предпринимателю. В доме проживает его дочь, которая на момент преступления была в доме одна и не пострадала. Она и сообщила в полицию.

Кроме того, в результате взрыва сработала сигнализация и на место происшествия прибыла полиция охраны. Установлено, что взрыв частично повредил фасад здания, окно и входную дверь.

Сейчас бывший чиновник занимается предпринимательством / фото ГУ НП в Ривненской области

В Ривне зафиксирован уже не один случай подбрасывания гранат во дворы горожан. По словам Крука, это заставляет полицию усилить комплекс превентивных и профилактических мероприятий.

«Полиция Ривненской области проанализирует глубже деятельность людей определенных социальных слоев, которые могут быть причастными к таким ситуациям», - отметил Крук.

Известно, что в 90-х годах Рабинюк возглавлял отдел торговли Ривненского горисполкома. В 2000-х годах был депутатом Ривненского городского совета. Является совладельцем вещевого рынка. В последнее время в городе активно распространяются слухи, что на месте рынка его владельцы планируют построить многоэтажки.

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