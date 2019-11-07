В Ривне во двор экс-чиновника и депутата бросили гранату (фото)

В доме на момент взрыва находилась его дочь. Она не пострадала.

В Ривне сегодня около 4:00 утра во дворе дома бывшего чиновника и депутата Владимира Рабинюка взорвалась граната.

Как сообщил УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Антон Крук, в настоящее время во дворе дома работает следственно-оперативная группа.

Установлено, что неизвестный бросил взрывной предмет во двор дома, принадлежащего 55-летнему жителю, частному предпринимателю. В доме проживает его дочь, которая на момент преступления была в доме одна и не пострадала. Она и сообщила в полицию.

Кроме того, в результате взрыва сработала сигнализация и на место происшествия прибыла полиция охраны. Установлено, что взрыв частично повредил фасад здания, окно и входную дверь.

В Ривне зафиксирован уже не один случай подбрасывания гранат во дворы горожан. По словам Крука, это заставляет полицию усилить комплекс превентивных и профилактических мероприятий.

«Полиция Ривненской области проанализирует глубже деятельность людей определенных социальных слоев, которые могут быть причастными к таким ситуациям», - отметил Крук.

Известно, что в 90-х годах Рабинюк возглавлял отдел торговли Ривненского горисполкома. В 2000-х годах был депутатом Ривненского городского совета. Является совладельцем вещевого рынка. В последнее время в городе активно распространяются слухи, что на месте рынка его владельцы планируют построить многоэтажки.