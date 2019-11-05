В Днепре пассажиры самостоятельно оттолкали авто, которое заблокировало движение трамваев (видео)
В Днепре пассажиры трамваев своими руками оттолкали автомобиль, который заблокировал трамвайные колеи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Водитель припарковался в запрещенном месте и пошел по делам. Сразу после этого движение трамваев в центре остановилось.
Измученные задержкой пассажиры бросились освобождать путь. Пенсионерка с сумкой, две девушки и четверо мужчин показали при этом незаурядную мощь. Они отнесли легковушку подальше от колеи менее чем за минуту. Признались: возмущение придавало сил.
Полиция прибыла уже после того, как водитель появился и уехал. Ему успели выписать штраф в более чем 2 тысячи гривень. Уже через несколько часов водитель опубликовал видео с извинениями, заявив, что штраф оплатил, а на разъяренных пассажиров, повредивших его авто, не обижается.
Как сообщал УНИАН, в Днепре две сотни людей вышли на масштабную уборку мест отдыха. Горожане освобождали от мусора парки и скверы, а взамен – получали бонусы, которые можно обменять на товары или услуги, например, выпить кофе или поучить английский.