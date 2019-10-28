В Днепре люди вышли на масштабную уборку и получили бонусы (видео)

За каждый мешок мусора активисты получают бонусы – их можно обменять на товары и услуги.

В Днепре две сотни людей вышли на масштабную уборку мест отдыха.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Горожане освобождали от мусора парки и скверы, а взамен – получали бонусы, которые можно обменять на товары или услуги, например, выпить кофе или поучить английский.

«14 парков и зеленых зон. По 10-15 неравнодушных горожан на каждую локацию и тонны мусора на земле. Вооружившись пакетами и перчатками днепряне с самого утра целыми семьями вычищают любимые островки природы в городе», - говорится в репортаже.

За каждый мешок мусора уборщики получают бонусы – их можно обменять на товары и услуги: поужинать устрицами, потренироваться в спортзале, или же сходить в кино. Участие в акции принимают два десятка днепровских заведений.

Организаторы надеются, что на следующую акцию по уборке города выйдет еще больше людей.