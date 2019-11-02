Атаковали со слезоточивым газом: на Буковине прихожане подрались за церковь (фото)

Полицейские проверяют несколько сообщений, связанных с инцидентами во время собрания прихожан.

В двух селах на Буковине представители ПЦУ и УПЦ МП устроили перепалку во время богослужения.

Об этом сообщает ГУНП в Черновицкой области.

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По информации полиции, прихожане решали, кому достанется здание церкви. В то же время журналистка Галина Еремица опубликовала видео, на котором группа людей ворвалась внутрь церкви во время богослужения, кто-то распылил слезоточивый газ.

Женщина написала, что нападавшими были прихожане УПЦ МП.

Полицейские проверяют несколько сообщений, связанных с инцидентами во время собрания прихожан.

Как сообщалось, 12 октября этого года на Священном синоде Элладской церкви рассматривался вопрос о церковной ситуации в Украине. Греческое духовенство абсолютным большинством голосов поддержало новую Православную церковь Украины, несмотря на давление и шантаж со стороны РПЦ.

19 октября имя митрополита Епифания, как настоятеля признанной автокефальной церкви Украины, было объявлено в храмах Греции.