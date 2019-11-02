В Хмельницкой области на крышу перевернулся рейсовый автобус: 8 пострадавших (фото)

Детали и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В Хмельницкой области утром 2 ноября рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает ГУНП.

Читайте такжеЕдва не разорвало пополам: в Днепре BMW влетел в электроопору, пострадали трое детей (видео)

По предварительной информации, в результате аварии 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшую районную больницу.

Детали и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В полиции предполагают, что причиной аварии могло стать заклинивание колеса, но окончательные выводы будут после автотехнической экспертизы.

Полиция обещает информировать о деталях ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Одессе грузовик застрял под железнодорожным мостом, заблокировав движение, в результате чего образовался многокилометровая пробка.