В Кривом Роге парень вызвал полицию из-за пропавших бургеров

Он рассказал копам, что оставил бургеры на столике в бистро и отошел, а когда вернулся, заказа уже не было.

В Кривом Роге на Днепропетровщине парень вызвал полицию из-за пропавших бургеров в бистро.

Об это сообщает ИА «Мост-Днепр».

Читайте такжеВ Днепре мужчина с сообщниками похитил, избил и выбросил своего знакомогоОтмечается, что парень купил несколько бургеров, оставил пакеты на столике и отошёл в другое место. Когда вернулся, заказа уже не было. Парень предъявил претензии к администрации заведения из-за того, что они не следят за заказами и столами, и потребовал компенсацию.

При этом расстроенный клиент сообщил о произошедшем в полицию. Во время выяснения обстоятельств случившегося появилась версия, что на самом деле он просто хотел получить двойную порцию бургеров.

В подробностях таинственного исчезновения в фастфуде предстоит разбираться полицейским.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре женщина вызвала полицейских, чтобы узнать скорость их приезда.