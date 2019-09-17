Устроила тест-драйв: в Днепре женщина вызвала полицейских, чтобы узнать скорость их приезда

Свой звонок заявительница объяснила тем, что хотела сделать себе подарок — проверить, как быстро патрульные приезжают на вызов.

15 сентября, около полуночи, на линию «102» сообщили о драке на улице Нахимова. Затем по телефону сказали, что это домашнее насилие. Но когда полиция приехала на вызов, то выяснила, что истинной причиной звонка стала прихоть заявительницы – в тот вечер она отмечала День рождения и решила устроить полицейским тест-драйв.

На месте «происшествия» патрульные обнаружили мужчину и женщину. Они опровергли версию драки и сообщили о краже денег. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на патрульную полицию в Днепропетровской области.

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В разговоре с правоохранителями женщина постоянно путалась в показаниях – называла разные суммы украденных денег. Затем она начала прыгать и сообщила, что у нее сегодня День рождения. Свой звонок заявительница объяснила тем, что хотела сделать себе подарок — проверить, как быстро патрульные приезжают на вызов.

Полицейские серьезно поговорили с женщиной, но только беседой не ограничились – составили протокол об административном нарушении по ст. 183 КУоАП (заведомо ложный вызов спецслужб).