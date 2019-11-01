На Черниговщине люди жгли шины, требуя расследовать гибель парня (видео)

14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях.

В Прилуках на Черниговщине вчера вечером прошла многолюдная акция протеста перед отделом полиции с требованием объективно расследовать гибели 14-летнего Дениса Чаленко, которого обнаружили мертвым на железнодорожных путях.

Как сообщили УНИАН местные жители, на акцию протеста пришли родные и друзья погибшего парня, их массово поддержали жители Прилук. Люди перед отделом полиции жгли шины, акция, собравшая более 200 человек, продолжалась несколько часов.

«Тело погибшего не отдают семье, они не могут провести независимую экспертизу», – рассказала УНИАН местная жительница.

Читайте такжеУдарило током: во Львове парень залез на вагон с зерном и погиб (фото)Женщина указывает, что эта акция продемонстрировала недовольство людей работой местных правоохранителей, «где процветает безнаказанность и договорняки», просто ситуация со смертью подростка стала последней каплей.

В Прилуках распространяется информация, что к гибели парня могут быть причастны четверо 16-летних подростков. Якобы за неделю до гибели они присылали ему на телефон сообщения с угрозами.

К участникам акции протеста выходил в.и.о. Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык. Он пообещал расследовать это дело за неделю, иначе уйдет в отставку.

В полиции области сообщили, что полиция Черниговщины проводит объективное и независимое расследование.

«Делать выводы о причинах смерти парня пока преждевременно, ведь расследование продолжается. Начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин пригласил на встречу 1 ноября представителей потерпевшей стороны. Кстати, их включили и в состав следственно-оперативной группы», – сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках.

По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Продолжается досудебное расследование. Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела.