Масштабный пожар в жилом доме в Киеве потушили (фото, видео)

Жертв и пострадавших нет, было эвакуировано 40 жильцов дома.

По состоянию на 01:04 пятницы, 1 ноября, спасатели ликвидировали масштабный пожар на крыше 6-этажного жилого дома в центре Киева.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Пожар начался около девяти часов вечера. В ходе тушения разобрано около 300 кв. м обгоревших конструкций дома.

"Жертв и пострадавших нет, на свежий воздух выведено 40 жильцов дома. К тушению привлекались 80 человек личного состава и 22 единицы техники ГСЧС. Причины возгорания будет устанавливать следствие", - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 октября, около 21:00 вспыхнула крыша в доме №2 на улице Пирогова в Шевченковском районе Киева. Позже пламя перекинулось на лестничные пролеты верхних этажей. Впоследствии пожар частично распространился на квартиры верхних этажей.