В Кременчуге трагически погибла 72-летняя волонтер, ставшая символом местного Майдана

Женщину на улице Театральной сбил автомобиль Audi, который сдавал задним ходом.

В среду, 30 октября, в Кременчуге Полтавской области трагически погибла волонтер, символ местного Майдана Ольга Шевченко.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь полиции Кременчуга Анна Власенко, 72-летнюю женщину на улице Театральной сбил автомобиль Audi, который сдавал задним ходом.

Сама женщина не заметила машину, поскольку была полностью слепой.

В результате столкновения волонтер упала и ударилась головой, что привело к смерти. Медики, который приехали на вызов не смогли спасти женщину.

В полиции открыли уголовное производство по факту ДТП.

Глава местной организации "АТО Майдан Кременчуг" Леонид Харченко рассказал УНИАН, что Шевченко направлялась в волонтерский центр, чтобы как всегда помогать в плетении маскировочных сеток и наполнении подушек для защитников Украины на Донбассе.

"Сегодня, как и каждый день, маленькая худенькая женщина на переднем плане, Ольга Ильинична Шевченко или госпожа Оля, как она любила чтобы к ней обращали, шла на Майдан.. Она шла помогать уберечь жизнь нашим защитникам. Но судьба распорядилась по-другому. Она не дошла... Соболезнования родным", - отметил активист.

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