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В Кременчуге трагически погибла 72-летняя волонтер, ставшая символом местного Майдана

03:40, 31 октября 2019
Происшествия
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Водитель сбил женщину, когда сдавал задним ходом / фото pl.npu.gov.ua

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь полиции Кременчуга Анна Власенко, 72-летнюю женщину на улице Театральной сбил автомобиль Audi, который сдавал задним ходом.

Сама женщина не заметила машину, поскольку была полностью слепой.

Волонтер помогала в плетении маскировочных сеток и наполнении подушек для военных / фото Леонід Харченко/Facebook

В результате столкновения волонтер упала и ударилась головой, что привело к смерти. Медики, который приехали на вызов не смогли спасти женщину.

В полиции открыли уголовное производство по факту ДТП.

Глава местной организации "АТО Майдан Кременчуг" Леонид Харченко рассказал УНИАН, что Шевченко направлялась в волонтерский центр, чтобы как всегда помогать в плетении маскировочных сеток и наполнении подушек для защитников Украины на Донбассе.

В результате столкновения волонтер упала и ударилась головой / фото pl.npu.gov.ua

"Сегодня, как и каждый день, маленькая худенькая женщина на переднем плане, Ольга Ильинична Шевченко или госпожа Оля, как она любила чтобы к ней обращали, шла на Майдан.. Она шла помогать уберечь жизнь нашим защитникам. Но судьба распорядилась по-другому. Она не дошла... Соболезнования родным", - отметил активист.

Ольга Шевченко (на переднем плане) / фото Леонід Харченко/Facebook

Ранее сообщалось, что в Киевской области 14-летний подросток не справился с управлением родительским внедорожником и погиб.

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Теги: #волонтер#ДТП#Кременчуг#смерть волонтерапогода в Кременчуге