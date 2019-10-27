На Ривненщине в пожаре погиб 5-летний ребенок
13:02, 27 октября 2019Происшествия
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Среди пепелища спасатели нашли мертвое тело мальчика 2014 рождения.
Под Ривным в пожаре сгорел ребенок / dsns.gov.ua
В селе Ракитное Ровенской области сгорело частное хозяйство. На месте пожара спасатели нашли тело ребенка.
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Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям днем 26 октября. На место пожара выехало дежурное пожарное отделение.
Огонь уничтожил крышу хозяйственной постройки и тонну сена. Среди пепелища спасатели нашли мертвое тело мальчика 2014 рождения, внука владелицы хозяйства.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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