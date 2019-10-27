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На Ривненщине в пожаре погиб 5-летний ребенок

13:02, 27 октября 2019
Происшествия
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Под Ривным в пожаре сгорел ребенок / dsns.gov.ua

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Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям днем 26 октября. На место пожара выехало дежурное пожарное отделение.

Огонь уничтожил крышу хозяйственной постройки и тонну сена. Среди пепелища спасатели нашли мертвое тело мальчика 2014 рождения, внука владелицы хозяйства.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Киеве прогремел взрыв в квартире, погиб человек.

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Теги: #пожежа#Ривне#Ривненщина