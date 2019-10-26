цей матеріал доступний українською

Осужденный к пожизненному заключению убил в поезде нацгвардейца - Аброськин сообщил детали

18:51, 26 октября 2019
Происшествия
1076 0
Осужденный убил в поезде нацгвардейца / фото facebook/Vyacheslav.Abroskin

Осужденный к пожизненному сроку Дмитрий Бевзюк ночью 25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда «Мариуполь-Львов», убил военнослужащего Нацгвардии Украины.

Читайте такжеКриминальные разборки в Харькове: у стрелка с собой был целый арсенал оружия

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, преступник с целью побега совершил нападение на солдата 1998 года рождения, который от полученных ранений погиб на месте.

«За убийство солдата, а вообще просто еще молодого человека при исполнении своих обязанностей, этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день», - написал Аброськин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нацгвардия#осужденные