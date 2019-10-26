Осужденный к пожизненному заключению убил в поезде нацгвардейца - Аброськин сообщил детали

Трагедия произошла ночью 25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда «Мариуполь-Львов».

Осужденный к пожизненному сроку Дмитрий Бевзюк ночью 25 октября в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда «Мариуполь-Львов», убил военнослужащего Нацгвардии Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, преступник с целью побега совершил нападение на солдата 1998 года рождения, который от полученных ранений погиб на месте.

«За убийство солдата, а вообще просто еще молодого человека при исполнении своих обязанностей, этому зверю ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день», - написал Аброськин.