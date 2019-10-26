Под Львовом пассажир разбил битой такси и дом таксиста

О нападении неизвестного полиции сообщила 37-летняя жена таксиста, которая в тот момент находилась дома.

В городе Винники под Львовом разъяренный пассажир добрался до дома таксиста и разбил его автомобиль и окна дома.

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О нападении неизвестного полиции сообщила 37-летняя жена таксиста, которая в тот момент находилась дома, сообщает ГУНП во Львовской области.

После совершенного преступления мужчина сбежал.

Как установили следователи, нападавшим оказался 36-летний местный житель, которого вместе с приятельницей в такси подвозил пострадавший. Тогда пассажир вышел, а женщина поехала дальше.

Полицейские объясняют, что такое поведение спутницы разозлило мужчину, и тот пошел крушить авто таксиста.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – ограничение свободы на срок до пяти лет.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Как сообщал УНИАН, в Новом Роздоле на Львовщине пассажир маршрутки не хотел платить стоимость проезда и достал из кармана пистолет.