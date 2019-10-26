Полицейский Prius протаранил микроавтобус в Николаеве (фото, видео)

Водитель Mercedes утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора.

Вечером в пятницу, 25 октября, в Николаеве произошла авария с участием машины патрульной полиции Toyota Prius и микроавтобуса Mercedes.

В результате ДТП пострадала девушка-полицейский, ехавшая в патрульном автомобиле, - пишет Новости N.

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Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, о ее состоянии информации нет.

Отмечается, что ДТП произошло на пересечении улиц Никольской и Пушкинской. Prius ударил Mercedes в бок, в результате чего автобус перевернулся.

Водитель Mercedes утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора. Комментариев от водителя полицейского авто пока нет.

Видео: Новости-N

Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 октября, около 22:30 вечера на 116 километре автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Арбузинском районе Николаевской области столкнулись микроавтобус Mercedes Vito с автомобилем Fiat Qubo. В результате аварии пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте.