Братья-близнецы из Украины повесились в Подмосковье – СМИ

В последнее время мужчины проживали на территории РФ без регистрации.

В подмосковном городе Чехов нашли повешенными двух мужчин – братьев-близнецов, уроженцев оккупированной боевиками Макеевки Донецкой области.

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Как сообщает «КП в Украине», тела мужчин нашли в лесу сотрудники детского лагеря «Факел». Их тела провисели на дереве около суток.

Погибшим было по 37 лет. В последнее время мужчины проживали на территории РФ без регистрации.

Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчинам якобы мужчинам не выплачивали зарплату и у них были большие проблемы с деньгами.

Ранее в Киеве возле университета нашли повешенного мужчину.