Обогатились на 7 миллионов: в Тернопольской области аферисты оформляли «липовые» инвалидности участникам АТО

За свои услуги злоумышленники присваивали единоразовую денежную помощь в размере 400 тыс. грн, которая предполагалась для выплат ветеранам.

В Тернопольской области правоохранители разоблачили мошенников, которые на оформлении фиктивной инвалидности для участников АТО присвоили 7 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

По информации начальника отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления (детективов) Юрия Барабана, двое жителей Тернополя подыскивали участников АТО и предлагали им оформить инвалидность по состоянию здоровья, при этом всю бумажную волокиту они брали на себя.

Участники АТО предоставляли нотариальную доверенность, которая давала возможность злоумышленникам действовать от имени участников боевых действий, а также подозреваемые получили доступ к банковским счетам своих клиентов.

Отмечается, что готовый пакет документов организаторы мошеннической схемы присылали своему сообщнику в Киев, который там через медучреждения оформлял справки с фиктивными диагнозами. По этим ложным документам участники АТО в Тернополе проходили медико-социальную экспертную комиссию и получали третью группу инвалидности, которая дает право на единоразовую денежную помощь в размере более 400 тыс. грн и ежемесячную пенсию.

«Однако единоразовые выплаты оседали в карманах мошенников, ведь участники АТО при оформлении документов передали им реквизиты своих банковских счетов и доступ к ним. Люди даже не догадывались, какие суммы поступали на их «электронные кошельки», - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в настоящее время правоохранителями задокументировано около 20 эпизодов неправомерного назначения финансовой помощи, в результате чего в течение 2018-2019 годов злоумышленники присвоили 7 млн грн.

По результатам проведенных обысков на территории Тернопольской и Киевской областей выявлены и изъяты незаконно полученные денежные средства в сумме более 200 тыс. грн и около 6 тыс. долл., банковские карточки участников боевых действий и тому подобное.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в крупных размерах).