Спор из-за 3 гривень: в Сумах пассажир выстрелил в водителя такси из-за стоимости проезда

Таксист с травмами лица, шеи и грудной клетки госпитализирован.

В Сумах пассажир такси выстрелил в водителя из-за стоимости проезда.

Об этом сообщает Магнолия ТВ в Facebook.

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Инцидент произошел на улице гетмана Мазепы. Все началось из-за того, что таксист озвучил сумму на три гривни больше, чем указал диспетчер.

Клиент не на шутку возмутился, достал пистолет и начал стрелять. После этого подозреваемый в стрельбе попытался сбежать и выбросил предмет, "похожий на оружие". Его догнали и задержали.

Стрелка арестовали на 2 месяца без возможности внесения залога. Ему грозит 7 лет тюрьмы. Водителя с травмами лица, шеи и грудной клетки госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, на улице Пушкинской в Харькове неизвестные обстреляли из пневматического оружия двух мужчин.