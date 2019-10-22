Спор из-за 3 гривень: в Сумах пассажир выстрелил в водителя такси из-за стоимости проезда
В Сумах пассажир такси выстрелил в водителя из-за стоимости проезда.
Об этом сообщает Магнолия ТВ в Facebook.
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Инцидент произошел на улице гетмана Мазепы. Все началось из-за того, что таксист озвучил сумму на три гривни больше, чем указал диспетчер.
Клиент не на шутку возмутился, достал пистолет и начал стрелять. После этого подозреваемый в стрельбе попытался сбежать и выбросил предмет, "похожий на оружие". Его догнали и задержали.
Стрелка арестовали на 2 месяца без возможности внесения залога. Ему грозит 7 лет тюрьмы. Водителя с травмами лица, шеи и грудной клетки госпитализировали.
Как сообщал УНИАН, на улице Пушкинской в Харькове неизвестные обстреляли из пневматического оружия двух мужчин.