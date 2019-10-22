В центре Харькова неизвестные обстреляли из пневмата двух мужчин

Двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого.

На улице Пушкинской в Харькове неизвестные обстреляли из пневматического оружия двух мужчин.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Событие произошло во вторник, 22 октября. Около 00:55 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 14 октября неизвестные во время движения обстреляли трамвай, повредив окна и двери транспортного средства.