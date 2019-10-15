В Харькове обстреляли трамвай во время движения

В результате происшествия никто не пострадал.

В Харькове вчера неизвестные во время движения обстреляли трамвай, повредив окна и двери транспортного средства.

Читайте такжеВ Харькове в трамвае участковый до крови избил пенсионера

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 14 октября в 19:35.

«По свидетельствам очевидцев предварительно установлено, что во время движения неизвестные лица со стороны дамбы произвели несколько выстрелов по трамваю и убежали», - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены два окна и двери транспортного средства.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Киеве возле рынка "Юность" женщина за рулем автомобиля Hyundai врезалась в трамвай.