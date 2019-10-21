В Днепре женщина упала в 18-метровый колодец, спасая свою собачку (видео)

На собственном дворе хозяйка увидела, как собака внезапно нырнул, бросилась за ним и не удержалась.

В Днепре женщина упала в 18-метровый колодец, спасая своего щенка.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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На собственном дворе хозяйка увидела, как собака внезапно нырнул, бросилась за ним и не удержалась. Жену, которая вопила за помощью из подземелья, за полчаса нашел ее муж. Он вызвал полицию и спасателей. Все вместе при помощи лестницы и веревки конце концов достали 36-летнюю женщину.