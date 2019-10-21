Упал практически во двор к людям: появились подробности гибели Тараса Кутового на Полтавщине

Место трагедии сейчас оцепили. Завтра ожидается приезда экспертов из Киева.

Вертолёт с экс-министром аграрной промышленности Кутовым упал и разбился на территории частного домовладения.

Об этом Униан заявил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

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"Все произошло в селе Тарасенковое Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал Замахин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-министр Тарас Кутовой.

Справка. Тарас Кутовой родился в 1976 году. Кутовой был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, а также министром агрополитики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2017 годах.