Уровень теневой экономики в Украине увеличился до 47,2% от ВВП - исследование

Уровень теневой экономики в регионах Украины почти везде на одном уровне от 44% до 50% от ВВП.

Уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от официального валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с 46,8% в 2017 году.

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Об этом сообщила старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая в ходе представления соответствующих результатов исследования уровня теневой экономики Украины в рамках проекта Shadow.

«Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году составил 46,8% (от ВВП – УНИАН), но с 2017 года и по 2018 год он немного вырос и составил 47,2%. Если сравнивать эти данные с опубликованными данными Минсоцполитики, то мы конечно намного выше оценили уровень теневой экономики. Но если брать оценки независимых экспертов, то наши оценки очень близки к тем оценкам, которые публикуют международные компании и организации», - сообщила Лысая.

Согласно презентации результатов исследования, в разрезе регионов уровень теневой экономики на юге страны в 2018 году составил 44,7% против 43,5% в 2017 году, на севере/центре в 2018 году этот показатель уменьшился до 45,9% с 50,2% в 2017 году.

В свою очередь, уровень теневой экономики на западе Украины в прошлом году вырос до 47,6% с 45,3% в 2017 году, а на востоке – также вырос до 46,1% с 44,3% в 2017 году.

При этом, уровень теневой экономики в Киеве в 2018 году составил 45,7% по сравнению с 44,9% в 2017 году.

«Уровень теневой экономики в Украине не очень сильно варьируется по регионам, почти везде на одном уровне от 44% до 50%», - добавила эксперт.

Согласно исследованию, львиную долю теневой экономики в Украине занимает незадекларированный доход бизнеса, далее следуют зарплата в конвертах и неоформленные сотрудники.

В ходе сбора данных для исследования в марте-мае текущего года было опрошено 800 руководителей и топ-менеджеров больших, средних, малых компаний, а также микробизнеса по всем регионам Украины и секторам экономики с помощью телефонного интервью.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, уровень теневой экономики Украины в 2018 году стал самым низким, начиная с 2009 года и составил 30% от официального валового внутреннего продукта, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с 2017 годом.