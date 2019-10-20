В Николаеве патрульные на авто въехали в столб, один из них погиб, второй травмирован

25-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением, выехал на обочину за пределы проезжей части и допустил столкновение с бетонным столбом.

В Николаеве автомобиль въехал в бетонный столб, один человек погиб, еще один травмирован.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, ДТП произошло в субботу, 19 октября, в 22:42 на пр. Богоявленском.

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«25-летний водитель автомобиля Opel Vectra, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину за пределы проезжей части и допустил столкновение с бетонным столбом», - говорится в сообщении.

В результате ДТП 25-летний пассажир авто от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован.

Предварительно событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

В патрульной полиции впоследствии уточнили, что в авто ехали сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области - патрульный 2-го батальона, сержант полиции Игорь Озеров и патрульный 1-го батальона, сержант полиции Сергей Афанасьев.

За рулем находился Афанасьев, пока врачи борются за его жизнь. Сержант Игорь Озеров погиб.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в результате ДТП 19 октября погиб полицейский, еще два человека получили травмы.