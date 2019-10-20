Рядом со шприцем: во дворе Киева обнаружили труп мужчины

Вызов на линию экстренных служб поступил около полуночи. Как выяснили правоохранители, связь с мужчиной пропала еще утром.

В Киеве в ночь на субботу, 19 октября, в салоне припаркованного автомобиля обнаружили труп мужчины.

Машина Daewoo Lanos находилась во дворе жилого дома по адресу улица Драгоманова, 3в, передает "Информатор".

Вызов на линию экстренных служб поступил около полуночи. Как выяснили правоохранители, связь с мужчиной пропала еще утром. Родственники обратились в полицию и заявили о пропаже.

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После этого женщина увидела автомобиль мужа, который стоял во дворе. Когда она подошла к нему, то обнаружила мужчину без сознания.

Женщина сразу же вызвала медиков, но они были бессильны. Рядом с телом лежал шприц. Мужчине было 37 лет, он проживал неподалеку.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливают.