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Рядом со шприцем: во дворе Киева обнаружили труп мужчины

01:16, 20 октября 2019
Происшествия
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Родственники обратились в полицию и заявили о пропаже / "Информатор"

Машина Daewoo Lanos находилась во дворе жилого дома по адресу улица Драгоманова, 3в, передает "Информатор".

Вызов на линию экстренных служб поступил около полуночи. Как выяснили правоохранители, связь с мужчиной пропала еще утром. Родственники обратились в полицию и заявили о пропаже.

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После этого женщина увидела автомобиль мужа, который стоял во дворе. Когда она подошла к нему, то обнаружила мужчину без сознания.

Женщина сразу же вызвала медиков, но они были бессильны. Рядом с телом лежал шприц. Мужчине было 37 лет, он проживал неподалеку.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливают.

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Теги: #Киев#труппогода в Киеве