В Сумах пьяный водитель при попытке скрыться от полиции протянул патрульного за машиной, зажав его руку дверцей (видео)

У злоумышленника зафиксировали 2,29 промилле алкоголя в крови, что почти в 12 раз превышает допустимую норму.

В Сумах задержали нетрезвого водителя, который при попытке скрыться от полиции 30 метров тащил патрульного за машиной, зажав его руку дверцей автомобиля.

Как сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, поздно вечером экипаж патрульных получил сообщение о, вероятно, нетрезвом водителе, который управляет автомобилем ВАЗ-2109.

Патрулируя проспект Михаила Лушпы, патрульные заметили похожое по ориентировке транспортное средство. Патрульный экипаж проследовал за ним.

«Требования инспекторов об остановке мужчина сознательно игнорировал, зато попытался скрыться. Во время движения он неоднократно подвергал себя и окружающих опасности», - говорится в сообщении.

На улице Героев Крут водитель на скорости решил осуществить поворот, вследствие чего автомобиль затормозил. В это время полицейский подбежал к автомобилю нарушителя, открыл дверцу и пытался задержать мужчину, однако водитель, прикрыв дверь, зажал руку полицейского, нажал на газ и потянул его за автомобилем.

«Таким образом злоумышленник протащил правоохранителя около 30 метров. Несмотря на попытку скрыться, пока один экипаж оказывал помощь травмированному инспектору, другой экипаж патрульных все же задержал правонарушителя. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения», - отметил Сологуб.

В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 2,29 промилле алкоголя в крови, почти в 12 раз превышает допустимую норму.

«Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ушибов, царапин и растяжения связок. Ему была оказана медицинская помощь без госпитализации», - уточнил Сологуб.

Кроме административной ответственности по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке) Кодекса Украины об административных правонарушениях, злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Начато расследование по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.