В Сумах клиент-дебошир совершил около 20 выстрелов в таксиста

Ранее злоумышленник уже был осужден за кражу, грабеж и изнасилование, а прошлым летом на улице избил незнакомых ему двух девушек.

В Сумах полиция задержала 29-летнего мужчину, который произвел около 20 выстрелов в таксиста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, это произошло 14 октября.

Установлено, что в Сумах водитель такси около 22:12 приехал по вызову на улицу Котляревского, где забрал мужчину и женщину и отвез их на улицу Гетмана Мазепы. Прибыв по указанному адресу, пассажиры вышли из такси, при этом мужчина сообщил, что рассчитается за проезд после того, как поднимется в квартиру и возьмет деньги.

«На этой почве между таксистом и пассажиром возник словесный конфликт, в ходе которого последний достал предмет, внешне похожий на пневматический пистолет, и осуществил около 20 выстрелов в таксиста, попав при этом в лицо, шею и грудную клетку пострадавшего. Сотрудники полиции оперативно задержали нападавшего и изъяли у него оружие», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.

Сумской местной прокуратурой во вторник, 15 октября, злоумышленник уведомлен о подозрении.

«Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания», - отмечается в сообщении.

За содеянное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко, кроме того, в 2011 году указанный мужчина уже был осужден к 5 годам за кражу, грабеж и изнасилование.

Кроме того, именно он в июле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Сумах подошел на улице к незнакомым ему двух девушкам, которые разговаривали между собой. Нетрезвому мужчине показалось, что они высказывали в его адрес оскорбления. Без лишних слов он сначала ударил в лицо одну девушку, а после этого разбил бутылку о голову другой и нанес ей около пяти порезов стеклянными осколками. Его действия были квалифицированы по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК, а расследование этого дела продолжается, проводится ряд экспертиз.

«Прокуратура будет просить суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей», - подчеркнула Науменко.