Под Харьковом мужчина ранил ножом в пах насильника своей жены

За ранение преступника мужчине грозит до 8 лет заключения, а насильнику – всего 5 лет лишения свободы.

В Поселке Шевченково Харьковской области 27-летний местный житель тяжело ранил преступника, который насиловал его жену. Пострадавшего доставили в больницу с сильным кровотечением, мужчину задержали.

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Как сообщается на сайте областной полиции, ночью, 13 октября, местная жительница обратилась к правоохранителям с заявлением об изнасиловании. Полицейские установили, что потерпевшая находилась в кафе возле своего дома. Заявительница вместе с мужем отдыхали в компании друзей.

«Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. Возле дома ее догнал неизвестный, который с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападавшему несколько ударов ножом в область паха», – говорится в сообщении полиции.

Увидев правоохранителей, мужчина с места инцидента скрылся, но скоро его задержали. 25-летнего насильника госпитализировали.

Правоохранители зарегистрировали данные факты по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине, который ранил преступника, согласно санкции статьи грозит до 8 лет заключения. Насильнику, в свою очередь, после лечения сообщат о подозрении в совершении изнасилования. Он может отправиться за решетку на 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области будут судить мужчину за изнасилование 18-летней беременной жительницы Николаева.