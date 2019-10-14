На Львовщине автобус с белорусскими туристами попал в ДТП, есть жертва

Мужчина погиб на месте аварии.

На автодороге "Львов - Луцк", возле села Узловое Львовской области произошла авария. Легковушка въехала в автобус с белорусскими туристами.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"Водитель автомобиля "ВАЗ-2109", житель с. Бабичи Радеховского района 1989 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с туристическим автобусом Iveko под управлением гражданина Республики Беларусь. В автобусе находилось 38 пассажиров, граждан Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Пассажиры автобуса не пострадали, их доставили к месту назначения другими автобусами перевозчика. Расследование продолжается.

Напомним, 12 октября сообщалось, что на Буковине столкнулись два автобуса. В результате пострадали дети и беременная женщина.