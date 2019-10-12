В Полтаве стая псов кромсала женщину, полиция отбивалась слезоточивым газом

На место происшествия вызвали медиков и следователей.

Сегодня, около 5 часов утра, в полицию Полтавы позвонила заявительница и сообщила, что стала очевидцем того, как возле пруда на улице Леси Украинки стая собак напала на женщину.

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Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции Полтавской области, экипаж патрульных уже через несколько минут прибыл на место происшествия. Инспекторы услышали стоны женщины и просьбы о помощи, а также лай собак.

Обследовав прилегающую территорию, в зарослях правоохранители увидели женщину, тело которой кромсала стая собак, численностью до 7 особей. Животные вели себя агрессивно и напали на сотрудников полиции.

Чтобы защитить жизни потерпевшей, отбить нападение и отогнать разъяренную стаю, инспекторам пришлось применить слезоточивый газ.

До приезда кареты скорой медицинской помощи, патрульные оказывали пострадавшей домедицинскую помощь. Также на место происшествия прибыли следователи, которые выяснят дальнейшие обстоятельства дела.

Как сообщал УНИАН, полиция Киева задержала мужчину, который под хмельком позвонил на спецлинию 102 и сообщил ложную информацию о заложенной взрывчатке на мосту Патона.