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В Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат на фасаде поселкового совета и похитили деньги

15:56, 11 октября 2019
Происшествия
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Злоумышленники угрожали охраннику здания оружием / фото: marczawel.com

В Днепропетровской области в селе Николаевка Новомосковского района сегодня ночью неизвестные взорвали банкомат «Креди Агриколь Банка» и похитили деньги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Банкомат расположен на фасаде поселкового совета. Злоумышленники угрожали охраннику здания оружием. Похитив кассеты с деньгами, грабители скрылись с места преступления на автомобиле.

Сейчас устанавливается сумма похищенных денег. Полиция разыскивает злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

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Теги: #Днепр#банкоматпогода в Днепре