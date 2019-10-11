В Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат на фасаде поселкового совета и похитили деньги
15:56, 11 октября 2019Происшествия
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Банкомат «Креди Агриколь Банка» взорвали ночью в Новомосковском районе. Злоумышленники угрожали охраннику здания оружием.
Злоумышленники угрожали охраннику здания оружием / фото: marczawel.com
В Днепропетровской области в селе Николаевка Новомосковского района сегодня ночью неизвестные взорвали банкомат «Креди Агриколь Банка» и похитили деньги.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Банкомат расположен на фасаде поселкового совета. Злоумышленники угрожали охраннику здания оружием. Похитив кассеты с деньгами, грабители скрылись с места преступления на автомобиле.
Сейчас устанавливается сумма похищенных денег. Полиция разыскивает злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).
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