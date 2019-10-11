В Чернигове в одной из школ распылили газ, 9 учеников доставили в больницу (фото)

Окончательный диагноз и состояние пострадавших уточняется.

В одной из школ Чернигова неизвестные распылили раздражающий газ, из-за чего персонал школы провел эвакуацию детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области.

Согласно информации, к спасателям в 9.35 поступило сообщение, что в помещении общеобразовательной школы №21 в Чернигове распылен неизвестный газ. Персонал школы срочно провел эвакуацию учеников.

«По состоянию на 10.45, в больницу доставлены девять учеников в возрасте от 12 до 14 лет. Окончательный диагноз и состояние пострадавших уточняется», - сказали в пресс-службе управления ГСЧС в области.

На месте работают спасатели и полиция. Местные СМИ сообщают, что в школе был распылен слезоточивый газ.