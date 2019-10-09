На Львовщине авто слетело с домкрата и задавило мужчину
Во Львовской области мужчина погиб под собственным автомобилем, который слетел с домкрата в гараже.
Об этом сообщает областная полиция.
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Трагический инцидент произошел в Стрыйском районе. 55-летнего мужчину обнаружила в гараже под автомобилем без признаков жизни его дочь вечером 8 октября.
По предварительным данным, мужчина ремонтировал в гараже свой автомобиль «Мерседес». В какой-то момент машина упала с домкрата и придавила владельца, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай».
Как сообщал УНИАН, в Марганце Днепропетровской области девятилетняя девочка утонула, пытаясь достать уроненный в водоем мобильный телефон.