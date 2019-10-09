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На Львовщине авто слетело с домкрата и задавило мужчину

12:15, 09 октября 2019
Происшествия
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Авто убило мужчину / фото: procherk.info

Об этом сообщает областная полиция.

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Трагический инцидент произошел в Стрыйском районе. 55-летнего мужчину обнаружила в гараже под автомобилем без признаков жизни его дочь вечером 8 октября.

По предварительным данным, мужчина ремонтировал в гараже свой автомобиль «Мерседес». В какой-то момент машина упала с домкрата и придавила владельца, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай».

Как сообщал УНИАН, в Марганце Днепропетровской области девятилетняя девочка утонула, пытаясь достать уроненный в водоем мобильный телефон.

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Теги: #Львов#гибельпогода во Львове