На Львовщине авто слетело с домкрата и задавило мужчину

Погибшего обнаружила в гараже его дочь.

Во Львовской области мужчина погиб под собственным автомобилем, который слетел с домкрата в гараже.

Об этом сообщает областная полиция.

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Трагический инцидент произошел в Стрыйском районе. 55-летнего мужчину обнаружила в гараже под автомобилем без признаков жизни его дочь вечером 8 октября.

По предварительным данным, мужчина ремонтировал в гараже свой автомобиль «Мерседес». В какой-то момент машина упала с домкрата и придавила владельца, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой «несчастный случай».

Как сообщал УНИАН, в Марганце Днепропетровской области девятилетняя девочка утонула, пытаясь достать уроненный в водоем мобильный телефон.