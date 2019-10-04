В Днепропетровской области задержали таксиста, который пропагандировал идеи «русского мира»

Задержанный выступал за федерализацию Украины и поддерживал контакты с членами так называемых «казачьих формирований» террористов.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской области пророссийского агитатора, который позиционировал себя как сторонник «русского казачества», русской православной церкви и монархизма.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что задержанный активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей.

«Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и «присоединение» к РФ на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых «казачьих формирований» террористов», - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи «русского мира». В частности, значительный общественный резонанс в ноябре 2018 года получила освещенная в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.