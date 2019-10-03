Начал шипеть и искриться: у школьницы из Запорожья в руках взорвался телефон (фото, видео)

Девочка не пострадала, так как успела отбросить iPhone на пол.

У девочки из Запорожья в руках заискрил и задымился мобильный телефон.

Об инциденте рассказал житель Запорожья Егор, сообщает «Акцент».

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По словам мужчины, у его дочери взорвался телефон.

«Дочь собиралась в школу, пошла обуваться, телефон был в руках. Как вдруг ни с того, ни с сего он начал шипеть, искриться. Она его сразу же выбросила из рук. На полу он уже загорелся», - рассказывает отец девочки.

Оказалось, что в iPhone взорвался аккумулятор. По какой причине это произошло - неизвестно. Телефон эксплуатировался в обычном режиме и нормальных температурных условиях.

«Хорошо, что это произошло не в сумке, или если бы он лежал на диване, то мог бы произойти пожар в квартире. Мой совет вам - не оставляйте телефоны без присмотра», - отметил мужчина.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в селе Бастобе Алматинской области Казахстана 14-летняя девушка погибла в результате взрыва смартфона.