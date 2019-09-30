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В Казахстане школьница погибла в собственной постели от взрыва смартфона

13:26, 30 сентября 2019
Мир
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В Казахстане девушка погибла от взрыва смартфона / Иллюстрация REUTERS

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Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Tengrinews.kz. Школьница уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась, причинив девушке смертельные травмы.

Полицейские не обнаружили на теле несовершеннолетней признаков насилия. По одной из версий, девятиклассница заснула, слушая музыку. Гибель ребенка зарегистрировали как несчастный случай.

Ранее в Магнитогорске у десятиклассника в кармане брюк загорелся мобильный телефон.

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Теги: #Казахстан#смартфон