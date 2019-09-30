В Казахстане школьница погибла в собственной постели от взрыва смартфона

Девушка уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном, а под утро его батарея взорвалась.

В селе Бастобе Алматинской области Казахстана 14-летняя девушка погибла в результате взрыва смартфона.

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Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Tengrinews.kz. Школьница уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась, причинив девушке смертельные травмы.

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