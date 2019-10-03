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Схватил за шею и начал душить: в Ривне рецидивист пытался изнасиловать девушку

12:04, 03 октября 2019
Происшествия
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Нападавшим оказался сосед жертвы / фото ГУ НП в Ривненской области

Как сообщила УНИАН пресс-офицер отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Мария Юстицкая, мужчина, который вчера напал на жительницу города, сегодня задержан.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 2 октября около 23:30.

«Жительница города направлялась домой по улице Соборной и разговаривала по телефону. В этот момент сзади ее схватил за шею злоумышленник и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание. Нападавший оттащил жертву за остановку общественного транспорта. Когда девушка пришла в себя, то узнала в нападавшем своего 26-летнего соседа. Злоумышленник снова начал душить жертву, однако ей удалось вырваться. Девушка позвонила подруге, а та - в полицию. Через минуту прибыл экипаж патрульной полиции. Заметив проблесковые маячки, злоумышленник убежал», - говорится в сообщении.

Известно, что указанный мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное убийство и изнасилование.

По факту покушения на умышленное убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием, следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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