Душили капюшоном свитера: на Донетчине девушки-подростки совершили разбойное нападение на младшую подругу

За содеянное двум 15-летним девушкам "светит" до 7 лет заключения.

В Донецкой области двум 15-летним девушкам грозит до 7 лет тюрьмы за разбойное нападение на подругу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины в отношении двух несовершеннолетних местных жительниц, одна из которых уже успела получить судимость за кражу.

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В ходе досудебного расследования установлено, что в ночь на 11 августа двое 15-летних девушек проводили досуг вместе с 13-летней знакомой в районе железнодорожного вокзала г. Славянска, употребляя при этом алкогольные напитки.

«Младшая девочка неоднократно просила отпустить ее домой, но подруги отказывались это делать, поскольку использовали для собственных нужд ее планшет. Когда же в полпятого утра девочка совершила попытку сбежать от подруг, они повалили ее на землю и нанесли по несколько ударов ногами в область головы и туловища и даже пытались душить капюшоном ее собственного свитера», - говорится в сообщении.

Отмечается, что они схватили рюкзак девочки, в котором находился планшет, и сбежали с места преступления скрылись, причинив потерпевшей материальный ущерб почти на 1 тыс. 400 грн.

В случае признания судом вины несовершеннолетних в инкриминируемом преступлении, им грозит вполне взрослое наказание - до семи лет за решеткой.

Как сообщал УНИАН, в Бердичеве Житомирской области подростки избили 15-летнюю девочку и ее маму. Мать девочки подала заявление в полицию.