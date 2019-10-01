В Одесской области погиб водитель трактора, рухнувшего на берег моря с высокого склона (фото)

По предварительным данным, 40-летний тракторист не справился с управлением.

Сегодня в Белгород-Днестровском районе Одесской области погиб водитель трактора, рухнувшего с высокого склона на берег Черного моря.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, авария произошла утром возле села Николаевка.

Как отмечается, следственно-оперативной группой по расследованию дорожно-транспортных происшествий предварительно установлено, что 40-летний водитель, двигаясь по полевой дороге вдоль склона, не справился с управлением. В результате, трактор перевернулся и рухнул вниз, а тракторист от полученных травм погиб на месте.

Во время аварии людей на берегу не было.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.