В Одесской области погиб водитель трактора, рухнувшего на берег моря с высокого склона (фото)

15:36, 01 октября 2019
Происшествия
69 0
Во время аварии людей на берегу не было / фото: ГУ НП Одесской области

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, авария произошла утром возле села Николаевка.

Как отмечается, следственно-оперативной группой по расследованию дорожно-транспортных происшествий предварительно установлено, что 40-летний водитель, двигаясь по полевой дороге вдоль склона, не справился с управлением. В результате, трактор перевернулся и рухнул вниз, а тракторист от полученных травм погиб на месте.

Во время аварии людей на берегу не было.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#трактор#Одесская областьпогода в Одессе