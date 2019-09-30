Не поделили совместное имущество: на Донетчине женщина заказала убийство своего мужа

В связи с конфликтом из-за общего имущества 36-летняя женщина спланировала убийство своего мужа-фермера.

На Донетчине задержали 36-летнюю женщину, которая заказала убийство своего мужа.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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Как отмечается, неделю назад в следственное управление полиции Донецкой области поступила информация от Службы безопасности Украины о подготовке убийства.

Было установлено, что инициатором преступления является жительница Волновахского района. В связи с конфликтом за общее имущество женщина спланировала убийство своего мужа-фермера.

Злоумышленница наняла посредника – ранее судимого жителя соседнего города. За расправу над мужем жена пообещала заплатить 30 тыс. долларов. Сообщник вышел на подставного киллера.

Потерпевший узнал о том, что его «заказали», накануне «убийства».

«29 сентября силовики провели инсценировку тяжкого преступления. Жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобности 38-летнему потерпевшему нанесли специальный грим. В этот же день во время передачи исполнителю его доли вознаграждения был задержан посредник, а позже – и заказчица убийства. Женщина получила «доказательства» смерти мужа и думала, что ее план сработал», - говорится в сообщении.

Деньги, которые получил киллер, изъяты. Обоим фигурантам инкриминируется ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное на заказ). Досудебное расследование осуществляет следственное управление областного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.