В Запорожской области под колесами электрички погибли сразу три человека

Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

В Запорожской области под колесами электропоезда погибли три человека.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 27 сентября в ГСЧС поступила информация, что неподалёку от села Павловское Вольнянского района возле железнодорожных путей обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются.