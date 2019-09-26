"В ванной сломали шею": в Москве убили террористку "ЛНР"
08:58, 26 сентября 2019Происшествия
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Террористка Екатерина Токаренко была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги".
Девушка была из Ивано-Франковска / фото: из соцсетей
В Москве была найдена мертвой Екатерина Токаренко, которая воевала на стороне террористов «ЛНР».
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Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.
По его данным, девушка была найдена в ванной со сломанной шеей.
Известно, что Токаренко родилась в Ивано-Франковске и была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги".
Как сообщал УНИАН, на Донбассе был ликвидирован полевой командир террористов "ДНР" Алексей Троцай "Лев".
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