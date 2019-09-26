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"В ванной сломали шею": в Москве убили террористку "ЛНР"

08:58, 26 сентября 2019
Происшествия
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Девушка была из Ивано-Франковска / фото: из соцсетей

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Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

По его данным, девушка была найдена в ванной со сломанной шеей.

Известно, что Токаренко родилась в Ивано-Франковске и была награждена боевиками медалью "за боевые заслуги".

Как сообщал УНИАН, на Донбассе был ликвидирован полевой командир террористов "ДНР" Алексей Троцай "Лев".

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Теги: #ЛНР#Москва#убийство