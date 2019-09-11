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Под Донецком ликвидирован один из главарей "ДНР" (фото)

16:02, 11 сентября 2019
Война
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REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, ссылаясь на паблики террористов.

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"Троцай Алексей Сергеевич (Лев). 11-ый полк "ДНР" (воюет под Донецком). Уроженец Ясиноватского района. Родился 12/11/1976. Ранен 06/09/2019 в районе Спартак/Ясиноватая (северо-западнее Донецка). Умер в реанимации 10/09/2019", - говорится в его сообщении.

Известно, что боевик Троцай - командир роты разведки оккупантов.

myrotvorets.center

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что украинские бойцы нанесли успешный удар по позициям боевиков в районе Горловки на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#Донецк#ликвидация