Под Донецком ликвидирован один из главарей "ДНР" (фото)
16:02, 11 сентября 2019Война
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Раненый террорист умер в реанимации.
REUTERS
На Донбассе ликвидирован полевой командир террористов "ДНР" Алексей Троцай "Лев".
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, ссылаясь на паблики террористов.
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"Троцай Алексей Сергеевич (Лев). 11-ый полк "ДНР" (воюет под Донецком). Уроженец Ясиноватского района. Родился 12/11/1976. Ранен 06/09/2019 в районе Спартак/Ясиноватая (северо-западнее Донецка). Умер в реанимации 10/09/2019", - говорится в его сообщении.
Известно, что боевик Троцай - командир роты разведки оккупантов.
myrotvorets.center
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что украинские бойцы нанесли успешный удар по позициям боевиков в районе Горловки на Донбассе.
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